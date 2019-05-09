مسؤول إماراتي: مرافعة الدوحة أمام 'العدل الدولية' ضعيفة ومتناقضة

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، إن مرافعة الدوحة أمام محكمة العدل الدولية اتسمت بالتناقض والضعف.

وأضاف قرقاش في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري.

وأشار إلى أن معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم. ولفت الى أن هناك تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم