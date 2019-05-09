شكرا لقرائتكم خبر عن وزير حقوق الإنسان اليمني يناقش مع رئيس بعثة الصليب الأحمر الأوضاع الإنسانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (عدن)

التقى وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر اليوم (الخميس)، رئيس بعثة الصليب الأحمر الدولي لدى بلاده كارمن أشتاريثا.

وناقش اللقاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعدداً من القضايا، ومنها التأهيل وبناء القدرات في مجال القانون الدولي الإنساني للكوادر المدنية والعسكرية.

ونوه عسكر بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة الصليب الأحمر من خلال تنفيذها لعدد من المشاريع الفاعلة في اليمن، وتقديم المساعدات الإنسانية من أجل تخفيف معاناة اليمنيين التي تسبب فيها انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية.