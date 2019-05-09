شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: تفجير انتحاري يقتل ويصيب مدنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)

أعلن الجيش العراقي اليوم (الخميس) أن انتحاريا قتل وأصاب عددا من المدنيين في سوق ببغداد.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل.

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وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزاما ناسفا.

وأضافت «عدد من الشهداء والجرحى سقطوا اثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر».

ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.