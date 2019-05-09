شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد: تفجير انتحاري يقتل ويصيب مدنيين والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد)
أعلن الجيش العراقي اليوم (الخميس) أن انتحاريا قتل وأصاب عددا من المدنيين في سوق ببغداد.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا. ولم يتسن لـ«رويترز» التحقق من عدد القتلى على نحو مستقل.
وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان إن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزاما ناسفا.
وأضافت «عدد من الشهداء والجرحى سقطوا اثر تفجير انتحاري بواسطة حزام ناسف في أسواق منطقة جميلة في قاطع مدينة الصدر».
ولم تعلن بعد أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بغداد: تفجير انتحاري يقتل ويصيب مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.