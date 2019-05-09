ترمب يتهم.. والصين تهدد بالانتقام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بكين

تعهدت الصين بالانتقام في حال مضى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قدما وفرض رسوما إضافية على السلع الصينية، في خطوة تحذيرية صدرت قبل وصول وفد من بكين إلى واشنطن أمس لإجراء محادثات لحل الحرب التجارية المتصاعدة.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، جاو فينج في بكين «إذا جرى تنفيذ زيادة الرسوم فسوف نتخذ إجراءات مضادة».

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وقبل المحادثات التي تستمر يومين، أعلن ترمب على نحو مفاجئ بأنه سوف يزيد الرسوم على السلع الصينية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار من 10% إلى 25% اعتبارا من اليوم، قائلا إن المفاوضات مع بكين تتحرك «ببطء شديد».

وقال ترمب للمؤيدين في مسيرة بفلوريدا «لقد خرقوا الاتفاق.. لا يمكنهم فعل ذلك، وبالتالي سوف يدفعون الثمن».

وقال كبار مستشاري ترمب الاقتصاديين في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن المسؤولين الصينيين تراجعوا عن بعض الاتفاقيات التي أبرموها بالفعل.