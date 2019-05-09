تليجراف: العقوبات وحدها توقف الخطر الإيراني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن على إيران مواصلة الالتزام بالاتفاق النووي وتجنب التصعيد، مشيرا إلى أن الاتفاق تشوبه ثغرات، رأت صحيفة تليجراف الهولندية في سياق تعليقها على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد إيران على خلفية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني أن «إيران تضع السكين على صدر أوروبا، عندما تهددها باستئناف برنامجها النووي في غضون 60 يوما إذا لم تحم أوروبا إيران من العقوبات الأمريكية».

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وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تهدد باستئناف إنتاج اليورانيوم والانتهاء من بناء مفاعل نووي في حالة عدم حمايتها من هذه العقوبات، وتابعت «وفي الوقت نفسه فإن بروكسل تهدد بسيل عارم من اللاجئين والمخدرات».

وذهبت الصحيفة إلى أن أوروبا «هي التي تسببت بنفسها في هذا الابتزاز وأنه كان على الحكومات الأوروبية أن تقف العام الماضي في صف أمريكا عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خروج بلاده من الاتفاقية النووية»، مضيفة «بدلا من ذلك فإن أوروبا حاولت من خلال تكتيك المراوغة إنقاذ هذه الصفقة المتهالكة بشكل ما».

وخلصت الصحيفة إلى أنه «لا يمكن الحد من الخطر النووي الذي تمثله إيران من خلال الاستجابة للابتزاز، بل فقط من خلال عقوبات شديدة الصرامة».