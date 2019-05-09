السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - الخرطوم
نفذ ثلاثة آلاف شخص من العمال الموقتين بميناء بورتسودان السوداني اعتصاما أمام مباني رئاسة هيئة الموانئ البحرية.
وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر أمس أن العمال المعتصمين طالبوا بتنفيذ وعود الإدارة بتثبيتهم على بند الوظائف، وإصدار قرار رسمي من المدير الحالي للميناء بالإنابة، بدلا عن القرار الذي تم إعلانه قبل أسبوع باسم الإدارة بتثبيت كل العمال الموقتين بالهيئة، واتضح لاحقا أنه لم يكن قرارا رسميا بل كان إعلانا مضللا الغرض منه إثناء العمال عن التظاهر أو الاعتصام للمطالبة بحقوقهم.
من جهته طالب نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المجلس العسكري السوداني بتجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات مع الأطراف السياسية في السودان.
وتلقى رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان اتصالا هاتفيا أمس الأول من نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، حيث تناولا خلاله مجمل الأوضاع الراهنة في السودان.
وقال بيان صادر عن المجلس العسكري السوداني إن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أطلع المسؤول الأمريكي على مجمل الأوضاع بالبلاد، وأنه أشار لإنحياز الجيش السوداني لإرادة الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدالة والمساواة.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 آلاف يعتصمون في ميناء بورتسودان والبرهان: ننحاز للشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.