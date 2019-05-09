3 آلاف يعتصمون في ميناء بورتسودان والبرهان: ننحاز للشعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نفذ ثلاثة آلاف شخص من العمال الموقتين بميناء بورتسودان السوداني اعتصاما أمام مباني رئاسة هيئة الموانئ البحرية.

وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية في عددها الصادر أمس أن العمال المعتصمين طالبوا بتنفيذ وعود الإدارة بتثبيتهم على بند الوظائف، وإصدار قرار رسمي من المدير الحالي للميناء بالإنابة، بدلا عن القرار الذي تم إعلانه قبل أسبوع باسم الإدارة بتثبيت كل العمال الموقتين بالهيئة، واتضح لاحقا أنه لم يكن قرارا رسميا بل كان إعلانا مضللا الغرض منه إثناء العمال عن التظاهر أو الاعتصام للمطالبة بحقوقهم.

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من جهته طالب نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان المجلس العسكري السوداني بتجنب العنف والعمل على تجاوز الخلافات مع الأطراف السياسية في السودان.

وتلقى رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان اتصالا هاتفيا أمس الأول من نائب وزير الخارجية الأمريكية جون سوليفان، حيث تناولا خلاله مجمل الأوضاع الراهنة في السودان.

وقال بيان صادر عن المجلس العسكري السوداني إن رئيس المجلس العسكري عبدالفتاح البرهان أطلع المسؤول الأمريكي على مجمل الأوضاع بالبلاد، وأنه أشار لإنحياز الجيش السوداني لإرادة الشعب السوداني، تحقيقا لشعارات الثورة في الحرية والعدالة والمساواة.