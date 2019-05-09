بوتين يدعو للحرب على النازية الجديدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - موسكو

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى التعاون الدولي ضد الإرهاب والنازية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاستعراض العسكري الذي نظمه الجيش الروسي أمس في ذكرى انتصاره على النازية الألمانية، والذي شهده بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة.

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قال بوتين «ندعو جميع الدول للاعتراف بمسؤوليتنا المشتركة عن تأسيس نظام أمني فعال وعادل للجميع».

جرى الاستعراض في الميدان الأحمر بموسكو، بمناسبة الذكرى الـ74 لانتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية، بمشاركة أكثر من 13 ألف جندي، وتضمن عرضا هائلا للأسلحة، حيث استعرض بوتين عددا من المدرعات وأنظمة الدفاع الجوي والصواريخ التي مرت في الميدان الأحمر، الذي يتمتع بقيمة رمزية وتاريخية كبيرة لدى الروس.

وألغى سلاح الجو عرضا جويا كان مقررا ضمن الاستعراض، مبررا ذلك بسوء الأحوال الجوية.