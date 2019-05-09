كوريا الشمالية تعيد التوتر وتطلق صواريخ مجهولة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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واصلت كوريا الشمالية إجراء اختبارات للأسلحة النووية وأعادت التوتر من جديد، حيث ذكرت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أنه جرى إطلاق «صواريخ مجهولة» أمس، من موقع بشمال بيونج يانج.

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واستنادا على بيان لرئيس الأركان ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن المقذوفات أطلقت من إقليم نورث بيونجان نحو الشرق، ولم يعرف على الفور نوع السلاح الذي جرى إطلاقه.

وقالت كوريا الشمالية السبت الماضي إنها أجرت اختبارات لمنصات صواريخ عدة وأسلحة موجهة.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في المنطقة مجددا عقب أن أخفقت قمة عقدت في هانوي في فبراير الماضي بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية في التوصل لأي نتائح للجهود المستمرة منذ فترة طويلة لنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.