عدنان طرابلسي :اكدنا في اللقاء التشاوري على حماية الامن الاجتماعي

لفت النائب ​عدنان طرابلسي​ في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي "الى ‏بحثنا في ​اللقاء التشاوري​ ​الوضع الاقتصادي​ والمالي وما نشهده من اضطرابات احتجاجا على بعض ما ورد في مشروع ​الموازنة​. وأكدنا على حماية ​الأمن​ الاجتماعي واتخاذ إجراءات حقيقية ل​مكافحة الفساد​ والهدر ومحاسبة المرتكبين وعدم تحميل الفقراء وذوي الدخل المحدود ما تعانيه خزينة الدولة من أعباء".

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