المحكمة العسكرية الجزائرية تستدعي لويزة حنون في قضية شقيق بوتفليقة

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في ​وزارة الدفاع الوطني​ قوله "في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق و​محمد مدين​ وسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي المساس بسلطة ​الجيش​ والمؤامرة ضد سلطة الدولة تم اليوم الخميس 9 أيار استدعاء الأمينة العامة ل​حزب العمال​ لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري للمحكمة العسكرية بالبليدة للاستماع إلى إفادتها بخصوص الوقائع".

وذكر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه عام 1990 أنه سيصدر تصريحًا "حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة".

وكان قاضي التحقيق العسكري قد أمر بسجن سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارًا لشقيقه الرئيس السابق ​عبد العزيز بوتفليقة​، والفريق محمد مدين المعروف بـ "توفيق" الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير".

وهؤلاء موجودون قيد السجن المؤقت لملاحقتهم في ​القضاء العسكري​ بتهمتين وهما "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".