القضاء البرازيلي يأمر بإعادة حبس الرئيس السابق ميشال تامر

أمرت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو بإعادة حبس الرئيس البرازيلي السابق ميشال تامر الملاحق بتهم فساد، وللاشتباه بتزعمه "منظمة إجرامية" اختلست نحو 417 مليون يورو (1,8 مليار ريال). وقال مستشار في المحكمة إن هذا القرار "نافذ فورا".
وأوضح المستشار أن المحكمة نقضت قرارا أصدرته محكمة ابتدائية في 25 آذار قضت بموجبه بإطلاق سراح الرئيس السابق، البالغ من العمر 78 عاما.
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