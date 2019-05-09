قبرص تندد بـ"الغزو التركي الجديد"

ندد الرئيس القبرصي نيكوس أنستاسياديس، بـ"الغزو الجديد" الذي تقوم به تركيا في إشارة إلى التنقيب التركي عن النفط في مياه تتمتع فيها الجزيرة بحقوق اقتصادية خاصة.
وانتقد الرئيس القبرصي، الخميس، تركيا، بسبب "التصعيد غير المسبوق للأعمال غيرالقانونية" في شرق المتوسط، خلال اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي في مدينة سيبيو وسط رومانيا.
وقال أنستاسياديس "إن هذا هو أكبر انتهاك لحقوق قبرص السيادية خلال فترة طويلة للغاية،
وأضاف: "فعليا هذه الأفعال ترقى إلى مرتبة غزو جديد لقبرص على يد تركيا، بعد الأحداث المأساوية لعام 1974".
وغزت تركيا قبرص عام 1974، واحتلت ثلثها الشمالي، عقب انقلاب فاشل من قبل مؤيدي ضم الجزيرة إلى اليونان.
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