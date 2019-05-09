الألعاب النارية تزين سماء موسكو في عيد النصر على النازية

شهد عدد من المدن الروسية عروضا لإطلاق الألعاب النارية احتفالا بالذكرى الرابعة والسبعين للانتصار على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

ويأتي الاحتفال التقليدي كتحية لأبطال الحرب

الوطنية العظمى، في الخامس من أغسطس 1943، عندما حرر جنود الجيش السوفيتي الأحمر مدينتي أريول وبلغورود.

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وخلال الحرب الوطنية العظمى سطعت في السماء أكثر من 350 قطعة من الألعاب النارية، وكان الأكثر إثارة في التاسع من مايو 1945.

يذكر أن العملية تستغرق 10 دقائق وستطلق الألعاب النارية من 16 موقعا خاصا في العاصمة موسكو.