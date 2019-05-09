مقتل 8 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء تفجير فى بغداد

سقط 8 أشخاص قتلى واصيب10 أخرين، نتيجة لتفجير انتحاري هز شرقي العاصمة العراقية بغداد مساء اليوم الخميس.
من جهتها، أعلنت قيادة عمليات بغداد، في بيان لها، أن عددا من الأشخاص سقطوا بين قتيل وجريح نتيجة
وأضافت في بيان أن قوات الأمن حاصرت الانتحاري قبل أن يفجر حزامه الناسف.
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