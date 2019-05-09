ماكرون: السعودية والإمارات حليفتان لفرنسا



أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم، أنه يتحمل "مسؤولية" بيع أسلحة فرنسية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال ماكرون لدى وصوله للمشاركة في القمة الأوروبية في سيبيو في رومانيا، إن "المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حليفتان لفرنسا. وهما حليفتان في الحرب ضد الإرهاب، نحن نتحمل المسؤولية كاملة".

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