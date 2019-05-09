إنقاذ 65 مهاجراً قبالة ليبيا

تم الخميس، إنقاذ 65 مهاجراً في البحر المتوسط في عمليتين قامت بهما البحرية الإيطالية وسفينة إنسانية، ما ينذر باندلاع جدل جديد حول الميناء التي سيستقبلهم.

وأعلنت البحرية الايطالية أولاً أنها انقذت "تنفيذاً للقانون الدولي" 36 مهاجراً كانوا يستقلون زورقاً في المياه الدولية قبالة ليبيا.

وتم إنقاذ المهاجرين على بعد 75 ميلاً بحرياً (نحو 140 كلم) من السواحل الليبية من جانب السفينة "سيغالا فولغوسي" في إطار العملية الايطالية "بحر آمن"، بحسب بيان للبحرية.

ومساء، أعلنت السفينة الإنسانية "ماري يونيو"، أنها استقبلت على متنها 29 شخصاً بينهم طفل في عامه الأول وثلاث نساء إحداهن حامل، كانوا على بعد 40 ميلاً بحرياً (نحو 75 كلم) من السواحل الليبية.

وقالت الشركة التي تستخدم السفينة عبر تويتر "طلبنا الرسو في ميناء آمن من المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الانقاذ البحرية".

وقال وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني "أن تتحمل سفينة عسكرية مسؤولياتها عبر وزارتها المرجعية شيء وأن (يتعلق الامر) بسفينة خاصة أو تعود إلى مراكز اجتماعية مثل ماري يونيو شيء آخر. الموانىء ستظل مغلقة في وجههم".

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ويذكر ما حصل بقضية السفينة ديتشوتي التابعة لخفر السواحل الإيطاليين والتي اضطر عشرات المهاجرين إلى ملازمتها لعشرة أيام خلال أغسطس، قبل أن يوافق سالفيني على رسو السفينة في إيطاليا بعد اتفاق ينص على توزيعهم بين الكنيسة الكاثوليكية الإيطالية وإيرلندا وألبانيا.

وصرح سالفيني للصحافيين على هامش تجمع انتخابي "لا مرفأ لدي لانزالهم. أنا وزير للدفاع عن الحدود واعتراض المهربين وطرد المهاجرين غير الشرعيين وحماية الإيطاليين".

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وتساءل عن سبب وجود السفينة الإيطالية في المنطقة وأسباب عدم انتظارها تدخل خفر السواحل الليبيين الذين أنقذوا وأعادوا إلى ليبيا مئات من المهاجرين هذا الأسبوع.

وتهدف عملية "بحر آمن" خصوصاً إلى حماية المنصات النفطية والصيادين بين صقلية وليبيا. وأوضحت البحرية أن سيغالا فولغوزي كانت مكلفة أيضاً حماية السفينة الإيطالية كابري الموجودة في ميناء طرابلس لتقديم دعم لوجستي لخفر السواحل الليبيين.

ودعت المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية الخميس، إلى "التضامن الدولي" لاستقبال المهاجرين ال36، معتبرة أن إعادتهم إلى ليبيا من شأنها انتهاك القانون الدولي انطلاقاً من التجاوزات التي قد يتعرضون لها هناك.