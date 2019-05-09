الاتحاد الأوروبي و"ليما" ينتقدان احتجاز أحد رموز المعارضة في فنزويلا

أدان الاتحاد الأوروبي ومجموعة "ليما" للدول الأميركية احتجاز السياسي الفنزويلي المعارض إدجار زامبرانو، وقالا أن هذا الإجراء ينتهك دستور البلاد.

ويشغل زامبرانو منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة في فنزويلا.

وأعلن رئيس الجمعية الوطنية، زعيم المعارضة خوان جوايدو أمس الأربعاء، أن زامبرانو احتجز ومكانه غير معلوم، متهماً حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بمحاولة إغلاق الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة.

وقال ناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس، إن "هذا الإجراء له دوافع سياسية، ويرمي إلى إسكات الجمعية الوطنية"، مضيفاً أن "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح إدجار زامبرانو على الفور ويحمّل السلطات ذات الصلة المسؤولية عن أمنه وسلامته".

ودعا البيان إلى الاحترام الكامل لحصانة كل أعضاء الجمعية الوطنية بما في ذلك زعيمها جوايدو.

وقال الناطق باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن "الاتحاد سيواصل التفاعل، من خلال آلياته السياسية المختلفة، تجاه التآكل المتزايد للمؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".

وأسس الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الجمعية التأسيسية في 2017 في محاولة للاستيلاء على السلطة من الجمعية الوطنية. ورأس مادورو الذي أعيد انتخابه العام الماضي في تصويت متنازع عليه، البلاد في فترة شهدت انهياراً اقتصادياً وأزمة إنسانية في فنزويلا.

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واعترفت العشرات من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية وكولومبيا بجوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.

واتهمت مجموعة "ليما"، المؤلفة من أكثر من 12 دولة في أميركا اللاتينية وكندا، الحكومة بـ "انتهاك تعسفي" للحصانة البرلمانية لزامبرانو.

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وقال البيان إن هذا الإجراء "غير الدستوري" ينتهك "المبادئ الديموقراطية والحقوقية التي يعترف بها القانون الدولي".

وذكرت كيمبرلي براير، مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون نصف الكرة الغربي، إن "احتجاز زامبرانو التعسفي" من قبل "قوات الأمن القمعية التابعة لمادورو" إجراء "غير قانوني ولا يمكن تبريره". وحذرت على "تويتر" من أن "مادورو ورفاقه مسؤولين مباشرة عن سلامة زامبرانو. وإذا لم يتم إطلاق سراحه على الفور، فستكون هناك عواقب".

كان زامبرانو نشر تغريدة أفادت بأن سيارته كانت محاطة بضباط المخابرات. وذكر أنه رفض مغادرة السيارة، التي تم سحبها بعد ذلك إلى "إل هيليكويدي"، وهو مبنى حكومي في كاراكاس يستخدم لاحتجاز السجناء.

وقالت مجموعة "ليما" إنه تم نقله إلى مقر جهاز المخابرات سيبين.