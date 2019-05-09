قتلى وجرحى في تفجير انتحاري في العراق

قتل سبعة أشخاص على الأقلّ وأصيب 15 آخرون بجروح في هجوم نفّذه انتحاري فجّر حزامه الناسف في سوق تجارية في شرق بغداد الخميس، بحسب ما أفاد مصدر أمني عراقي وكالة "فرانس برس".

وقال ضابط في الشرطة العراقية برتبة مقدّم طالباً عدم كشف هويته، إنّ "انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجّر نفسه قرب محال تجارية داخل سوق جميلة المزدحمة" بمدينة الصدر في شرق بغداد.

وأضاف أنّ الاعتداء أسفر في حصيلة أولية عن "مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 15 آخرين بجروح".