وزير الخارجية البريطاني: لا مكان للحل العسكري في ليبيا

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، إنه لا مكان للحل العسكري في ليبيا، وإيقاف نزيف الدم لا يتم إلا عبر الحلول الدبلوماسية.



جاء ذلك في بيان أصدره هانت، عقب اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في العاصمة لندن.



وفي وقت سابق الخميس، وصل السراج لندن، في إطار جولة أوروبية، بدأها الثلاثاء بزيارة إيطاليا ثم ألمانيا وفرنسا، لحشد دعم دولي ضد هجوم قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، على العاصمة الليبية طرابلس.



وأوضح البيان، أنه خلال الاجتماع، أعرب هانت، عن قلقه الشديد إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في ليبيا.



وطالب هانت، الأطراف المتنازعة باحترام القانون الدولي الإنساني، والعودة إلى المفاوضات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.



وأضاف أنه "لا مكان للحل العسكري في ليبيا، وإيقاف نزيف الدم وحالة الغموض لا يتم إلا عبر الحلول الدبلوماسية"، بحسب البيان.



ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، يشن حفتر، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق"، في خطوة أثارت رفضًا واستنكارًا دوليين، غير أن قواته تعرضت لعدة انتكاسات على أكثر من محور.



وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

المصدر: الأناضول