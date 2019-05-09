كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عائلة الفلسطيني القتيل بتركيا: أنقرة رفضت تسليمنا جثته للمرة الثالثة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت عائلة الفلسطيني الذي أعلنت تركيا انتحاره داخل سجونها، أن السلطات التركية رفضت للمرة الثالثة طلباً لتسليم جثته لذويه.

وقال زكريا مبارك، شقيق المغدور زكي مبارك، إن "تركيا تتجاوز الدين والقوانين والأعراف والمواثيق والمعاهدات وللمرة الثالثة ترفض تسليم جثمان الشهيد زكي مبارك، وتماطل رغم وصول الموكل بوكالتين رسميتين إحداهما مني، وأخرى من ابنته".

وأضاف زكريا مبارك، في تدوينة عبر حسابه الشخصي، "تتحجج تركيا بوجود إجراءات أخرى يجب إنهاؤها ولا نعرف ماهي هذه الإجراءات، وتقول قد تنتهي الإجراءات غداً، وللحق أنا فقدت الثقة الكاملة في هؤلاء".

وتابع زكريا مبارك، "على تركيا إذا كانت صادقة إثبات إدانة الشهيد المغدور زكي مبارك، بإظهار الوثائق وتسجيلات التحقيقات، وإثبات أنه انتحر بتفريغ كاميرات المراقبة، ولن يستطيعوا، لأنه بريء".

وتحاول عائلة الفلسطيني، زكي مبارك، الذي اعتقلته تركيا بزعم التجسس قبل إعلان انتحاره، الحصول على تصريح من السلطات التركية لاستلام جثمانه ونقله إلى قطاع غزة.

واتهمت العائلة، السلطات التركية بالمماطلة في الإجراءات لإخفاء آثار التعذيب الذي تعرض له ابنها.