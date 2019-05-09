كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غوايدو يدعو لمظاهرات حاشدة السبت في فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتبر القيادي المعارض خوان غوايدو، المعترف به رئيساً مؤقتاً للبلاد من نحو 50 دولة، اليوم الخميس، أن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو، وجهت "صفعة للبرلمان" بمحاكمة عشرة نواب في جرائم تمرد، داعياً إلى مظاهرات حاشدة السبت في جميع أنحاء البلاد.

وقال غوايدو في مؤتمر صحافي، عقب اعتقال الاستخبارات الفنزويلية النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية ،إدغار زامبرانو، وأحد النواب المعارضين العشرة: "سنتظاهر السبت في جميع أنحاء البلاد".

Advertisements

وكشفت محكمة العدل العليا، أن العشرة متورطين في "خيانة الوطن، والتآمر، والتحريض على التمرد والعصيان المدني، والتحريض العلني على مخالفة القوانين، والكراهية".

وكانت الجمعية التأسيسية الموالية للرئيس نيكولاس مادورو، قد رفعت الحصانة عن سبعة من النواب العشرة، ويتوقع اتخاذ نفس الإجراء مع الباقين في الأيام المقبلة.

وأكد غوايدو، أن هذه الاجراءات تمثل "صفعة جديدة" للمجلس التشريعي، الذي يتألف من أغلبية معارضة منذ 2016.