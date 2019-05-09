كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجوي: يجب إزالة المشاريع النووية للملالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، إنّ تصريحات الملا روحاني، أثبتت مرة أخرى أنه يجب إزالة المشاريع النووية اللاوطنية.

وأكدت ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، والوقف الكامل لتخصيب اليورانيوم، وقبول البروتكول الإلحاقي، قائلة: "تصريحات الملا روحاني أثبتت مرة أخرى أنه يجب إزالة المشاريع النووية اللاوطنية، النظام ولبقاء كيانه بحاجة إلى أسلحة الدمار الشامل والحروب في المنطقة".

وأوضحت رجوي، أنه سبق وأعلنت المقاومة الإيرانية مراراً، أن التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي، ووقف التخصيب، وقبول البروتكول الإلحاقي، ووصول حرّ للمفتشين إلى المراكز والمنشآت المشبوهة للنظام، هي عوامل ضرورية لتخلي الملالي عن القنبلة النووية".

