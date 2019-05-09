كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمريكا تجري مباحثاتها حول إنشاء قوات أمن فضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تجرى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الشهور الجارية مبحاثاتها، حول أنشاء قوات أمن فضائية، ذلك لتعذيذ حماية ممتلكاتها فى الفضاء الخارجي، بالإضافة الى دراسات وكالة الفضاء ناسا العديد من المباحثات حول إنشاء محطات فضائية أمريكية، يتوجب حمايتها خارجيآ.

وكان قد أعلن نائب وزير الدفاع الأمريكي ” باتريك شاناهان ” إن إنشاء القوات الفضائية قد يكلف أمريكا ما بين 5-10 مليارات دولار، حيث نقلت صحيفة ” هيل ” عن شاناهان إن تكلفة إنشاء القوات الفضائية تتألف من “رقم واحد وليس رقمين”، مشيرا إلى أن الحديث يجري عن مبلغ 5-10 مليارات دولار.

وفى ذات السياق فقد أفاد وزير سلاح الجو هيذر ويلسون في سبتمبر الماضى، أن تكلفة إنشاء القوات الفضائية تشكل نحو 13 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار خلال السنة الأولى و4 مليارات دولار خلال السنوات الأربع المقبلة.

و كان الرئيس الأمريكي ” دونالد ترامب ” قد حدد مهمة إنشاء قوات فضائية كنوع منفصل من القوات ودعا إلى الهيمنة في هذا المجال.