وفاة سيدة في المستشفى الإقليمي في وزان تثير التساؤلات.. وحقوقيون يدخلون على الخط

دخلت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، فرع وزان، على الخط في موضوع وفاة سيدة، أول أمس الثلاثاء، بسبب ما وصفته أسرتها بـ”الإهمال”، الذي تعرضت له، في المستشفى الإقليمي في وزان.

وأكدت العصبة ذاتها، في بلاغ لها، أنه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق، حول ظروف، وملابسات هذه الوفاة، إضافة إلى وفيات أخرى، عرفها المستشفى الإقليمي لوزان، في الأسابيع الأخيرة، مبرزة أنه سيتم إصدار تقرير مفصل في الموضوع في أقرب وقت ممكن.

وحسب المصدر ذاته، فإن تفاصيل وفاة السيدة، التي تنحدر من دوار بوزيري جماعة مصمودة، تعود إلى بداية الأسبوع الجاري، إذ كانت تعاني فشلا كلويا؛ نقلت على إثره إلى المستشفى الإقليمي في وزان، من أجل تصفية الدم فالمركز المختص بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن الممرضة المشرفة على مركز تصفية الدم رفضت علاج الهالكة، عبر حصة لتصفية دمها بحجة أن هذا الأمر من اختصاص الطبيب، علما أن وزان لا تتوفر على طبيب مختص في تصفية الدم، إلى أن توفيت، أول أمس الثلاثاء.