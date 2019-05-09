الجامعة التونسية تشكو بركان لدى “الكاف” وتطالب بجلسة استماع قبل معاقبة الصفاقسي

دخلت الجامعة التونسية لكرة لقدم، على خط الأحداث التي عرفتها مباراة نهضة بركان والنادي االصفاقسي التونسي، في إياب ةنصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مطالبة بعقد اجتماع من أجل الاستماع للنادي التونسي، وعرض “الظروف التي رافقت رحلة الفريق للمغرب” على حد تعبيره.

وتحاول الجامعة التونسية للعبة، تجنيب الصفاقسي عقوبات ثقيلة من طرف “الكاف” قد تصل إلى حد إبعاد النادي عن المنافسات القارية لأزيد من موسمين متتاليين، بالإضافة إلى منع عدد من لاعبيه من المشاركة القارية، بسبب اعتدائهم بالركل واللكم على الحكم السينيغالي ميكيت ندياي بعد المباراة.

وأصدرت الجامعة بلاغا رسميا، اليوم الجمعة، تؤكد فيها تقديم شكوى لدى الاتحاد القاري ضد “ما وقع للنادي الصفاقسي في رحلته للمغرب”، كما طلبت في مراسلة لها لـ” الكاف” النظر في الأحداث التي عرفها الفريق قبل المباراة.

وأكدت الجامعة التونسية، بأنها تعد ملفا متكاملا، حول “الاعتداءات التي تعرض لها النادي في المغرب، والذي أعده مبعوث الاتحاد التونسي، بتنسيق مع إدارة النادي الصفاقسي، وذلك في إطار مسؤوليتها في الدفاع عن الأندية التي تمثل تونس قاريا”.

رد فعل جامعة وديع الجريء، جاء بهدف الضغط على “الكاف”، من أجل التخفيف أو تجنب عقوبات ثقيلة ضد الفريق التونسي.