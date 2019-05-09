“ليتقبل الله صيامي”.. الأكل والشرب أثناء أذان الفجر! – فيديو

في حلقة اليوم من السلسلة الدينية “ليتقبل الله صيامي”، يتحدث الداعية عز الدين الراجعي، عبر موقع “اليوم 24″، عن “الأكل والشرب أثناء أذان الفجر”، خلال وجبة السحور، إذ هناك من الناس من يتوقف عن تناولها، فور سماعه نداء “الله أكبر”، بينما يستمر آخرون في اتمام أكلهم.

الراجعي، في حلقة اليوم الخميس، أوضح حالات الأذان، التي لا حرج على المسلم، الأكل، والشرب فيها، والحالة التي توجب عليه أن يمتنع، ويكف نفسه عن ذلك.