مصائب برشلونة لم تنهِ: عملية جراحية لسواريز

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشف نادي برشلونة، بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، مساء اليوم، الخميس، إن مهاجمه الأورجوياني لويس سواريز سيخضع لعملية جراحية لعلاج مشكلة في غضروف الركبة اليمنى.

وذكر برشلونة فى البيان الرسمي الذي نشره على موقعه، أن سواريز يعانى من آلام فى ركبته ولذلك سوف يخضع لعملية جراحية تحت إشراف طبي من النادي الكتالوني بقيادة الدكتور كوجات، وسوف يتم الإعلان لاحقًا عن الفترة التي سيغيبها اللاعب عن الملاعب.

ولم يتضح بعد موقف سواريز من المشاركة في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد بالنسية يوم 25 مايو أيار.

وشارك سواريز، الذي سجل 25 هدفا في 49 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، لمدة 90 دقيقة في خروج برشلونة المذهل من دوري أبطال أوروبا على يد ناديه السابق ليفربول الذي عوض خسارته 3-صفر في ذهاب الدور قبل النهائي ليتأهل بتفوقه 4-3 في النتيجة الإجمالية يوم الثلاثاء.

و يذكر أن صاحب الـ32 عاماً سيخوض نهائيات كوبا أمريكا 2019 التي ستقام في البرازيل مع منتخب بلاده هذا الصيف.