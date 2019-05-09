انت الان تتابع تفاصيل خبر بالصور.. قتلى وجرحى إثر تفجير انتحاري في بغداد والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 مساءً - قتل وأصيب تسعة أشخاص، مساء اليوم الخميس، إثر تفجير انتحاري في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد.

وأكدت قيادة عمليات بغداد، في تصريح مقتضب لها، أن انتحارياً فجر نفسه داخل سوق جميلة بمدينة الصدر شرقي بغداد، بواسطة حزام ناسف.

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ونقل موقع "الحشد الشعبي" أن هندسة المتفجرات التابعة للواء 313 بالحشد نفذت عملية مسح ميداني في منطقة البو جروب جنوب غربي مدينة سامراء، مبينا أن العملية أسفرت عن العثور على عدد كبير من العبوات الناسفة والقذائف من مخلفات "داعش" الإجرامي.

وأضاف الموقع: "إن هندسة المتفجرات تمكنت من تفكيك العبوات بشكل تام وتفجيرها بشكل آمن".

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الساعة، لكن الحكومة دائما ما تتهم خلايا "داعش" النائمة بتنفيذ تفجيرات.