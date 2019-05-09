انت الان تتابع تفاصيل خبر العراق يسلح 50 قرية لصد هجمات "داعش" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 9 مايو 2019 09:51 مساءً - أعلن قائد "عمليات نينوى"، اللواء نجم الجبوري، اليوم الخميس، تسليح 50 قرية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) لصد الهجمات التي قد يشنها تنظيم الدولة.

وجاء في بيان لقيادة العمليات أنه "عُقد اليوم اجتماع لشيوخ العشائر في القرى النائية، حيث أوعز رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، بتسليح 50 قرية نائية لتدافع عن نفسها ضد الهجمات الإرهابية المحتملة من قبل مجاميع صغيرة".

وأضاف البيان بخصوص "التفجير الذي حدث عبر دراجة نارية قبل أيام، فإننا ألقينا القبض على الجاني بمساعدة مواطنين من أهل نينوى".

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وأشار إلى أن "هذه الأعمال التي تحدث بين فترة وأخرى يجب ألا تزعزع ثقة الأهالي بأنفسهم.. داعش قصة انتهت وطُويت، أما ما تبقى فهي مجاميع صغيرة قد تقوم بعمل هنا وهناك في مناطق بعيدة".

وكان خمسة مدنيين من عائلة واحدة قُتلوا في وقت سابق، الخميس، بهجوم شنه عناصر ينتمون إلى تنظيم "داعش" في الجانب الأيمن من مدينة الموصل، حسب وزارة الدفاع العراقية.

وقالت خلية الإعلام الحربي (مؤسسة رسمية تتبع الدفاع) في بيان لها، إن "عناصر إرهابية" هاجمت منزل مختار قرية اللزاكة ضمن ناحية حمام العليل في محافظة نينوى، ما أدى إلى مقتله وأربعة من أفراد عائلته.

ولا يزال "داعش" يحتفظ بخلايا نائمة موزعة في أرجاء البلاد، وعاد تدريجياً لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.