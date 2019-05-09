الأوروبيون يرفضون مهلة إيران... ويحذرون: «سنقيّم امتثال طهران على أساس أدائها»

رفضت الدول الأوروبية المعنية بالملف النووي الإيراني، أي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، الخميس، المهلة التي حددتها إيران بستين يوما قبل تعليق التزامها ببنود أخرى في الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا: «نرفض أي إنذارات وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية».

وعبروا عن أسفهم لإعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين بالحفاظ على الاتفاق وتنفيذه بالكامل.

وقال التكتل والوزراء في البيان: «عازمون على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران»، وأضافوا أن هذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران.

ويلزم الاتفاق الذي أبرم عام 2015 إيران بتحجيم برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ووقعت إيران على الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، الأربعاء، أن إيران أبلغت رسميًا سفراء كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها

«التوقف عن تنفيذ بعض التزاماتها» بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام

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2015.

وأوضحت في بيان، أن القرار أبلغ صباح الأربعاء إلى سفراء الدول الخمس، في خطوة أتت بعد سنة تماما من الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي.

إلى ذلك، أشارت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد في رسائل إلى زعماء القوى العالمية الخمس أن طهران لن تبيع اليورانيوم المخصب والمياه الثقيلة لدول أخرى بعد الآن.

وأضاف روحاني أن بلاده ستخفض مزيدا من التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، وستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم، بعد مهلة 60 يوما.

كما حذر من «رد صارم» إذا أحيل الملف النووي مرة أخرى إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن طهران مستعدة للمفاوضات النووية.