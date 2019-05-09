عضو بالكونجرس لـ"العين الإخبارية": قد نسحب مصانعنا من الصين إن لم تلتزم بالقانون الدولي

قال عضو الكونجرس الأمريكي تيد يوهو، الخميس، إن الولايات المتحدة الأمريكية قد تسحب مصانعها من الصين في حال عدم انصياع بكين للمنافسة العالمية النزيهة.

وأكد يوهو، الذي يرأس لجنة كوريا الشمالية داخل الكونجرس، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن الصين تستفز الاقتصاد العالمي، ويجب عليها الالتزام بالمعايير والاتفاقات العالمية، وإلا ستتخذ الولايات المتحدة إجراءات صارمة لمواجهتها.

وأشار إلى أن تعاون الصين مع بلاده سيكون أمرا جيدا إذا حدث، قائلا "السوق الصينية تحتوي على 1.3 مليار شخص، وهي سوق جاذبة للاستثمارات، لكن علينا أن نأخذ في الاعتبار أن الاقتصاد العالمي أقوى من الصين ويحتوي على 6.3 مليار شخص".

ولفت عضو الكونجرس في تصريحاته الخاصة، لـ"العين الإخبارية"، إلى أن خيار المنافسة النزيهة حتمي مع الصين وليس اختياريا في هذه المرحلة.





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وكانت وزارة التجارة الصينية قالت إن "الولايات المتحدة انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية، وبدأت أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي، بفرض رسوم الاستيراد بنسبة 25% على بعض السلع الصينية".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن (الخميس) أنه "ما زال ممكناً" التوصّل لاتفاق مع الصين ينهي الحرب التجارية الدائرة بين البلدين.



وقالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن الصين مستعدة تماماً للدفاع عن مصالحها في حربها التجارية مع الولايات المتحدة، لكنها تأمل في أن تتمكن الولايات المتحدة من حل مشكلاتها عبر الحوار بدلا من الخطوات الأحادية.

واتهم مسؤولون أمريكيون الصين بالنكوص عن التزامات سابقة، وهدد الرئيس دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على السلع الصينية، غداً الجمعة.

يشار إلى أن البيت الأبيض خطط لفرض 16 مليار دولار على نحو 300 سلعة صينية، فيما هدد الرئيس الأمريكي بفرض مزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية أخرى قد تصل قيمتها إلى 500 مليار دولار، أي ما يعادل تقريبا إجمالي واردات الولايات المتحدة من الصين في عام ٢٠١٧.