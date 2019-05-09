ترامب يقول إنه "فوجىء كثيراً" بإصدار مجلس الشيوخ أمر استدعاء لنجله

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - دونالد ترامب الإبن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس أنّه "فوجىء كثيراً" بإصدار لجنة في مجلس الشيوخ أمر استدعاء لنجله البكر دونالد ترامب جونيور للمثول أمامها في قضية التدخّل الروسي في الانتخابات الرئاسية، مؤكّداً أنّ ابنه "شخص جيد جداً".

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض "لقد فوجئت كثيراً"، مضيفاً "ابني شخص جيّد جداً ويعمل بكدّ".

وكانت لجنة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ التي يسيطر عليها حلفاء ترامب الجمهوريون استدعت بموجب مذكرة إحضار الابن البكر للرئيس للاستماع الى إفادته بشأن التحقيق الروسي.

وهي المرة الأولى يلجأ فيها الكونغرس لإصدار مذكرة إحضار بحقّ أحد أفراد عائلة الرئيس، علماً بأنّه سبق لعدد من هؤلاء، بمن فيهم دونالد ترامب الابن، أن حضروا بملء إرادتهم للإدلاء بإفادتهم في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016.

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ودونالد ترامب جونيور (41 عاماً) الذي يدير حالياً منظمة ترامب، الامبراطورية العقارية للعائلة، أدلى بشهادته في 2017 أمام لجان في مجلس الشيوخ مدى ساعات عديدة.

وتريد اللجنة الاستماع للمرة الثانية إلى دونالد ترامب جونيور في إطار هذا التحقيق الذي انتهى في آذار/مارس ولم يخلص إلى أدلّة على حصول تآمر بين موسكو وفريق المرشح الجمهوري خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016.