الان تتابع عاجل .. بغداد: قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في أسواق منطقة جميلة في مدينة الصدر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. بغداد: قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في أسواق منطقة جميلة في مدينة الصدر | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. بغداد: قتلى وجرحى بتفجير انتحاري في أسواق منطقة جميلة في مدينة الصدر report this ad

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