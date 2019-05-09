شكرا لقرائتكم خبر عن ماي تتحدث عن «ريمونتادا» في البريكست على طريقة ليفربول والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

قارنت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي نفسها مع نادي ليفربول لكرة القدم، قائلة إنه يمكنها فعل «ريمونتادا» قوية لإنجاز اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بحسب وسائل إعلام بريطانية.

وردت تيريزا ماي على اقتراح من زعيم حزب العمال، جيريمي كوربن بأن عليها أن تستلهم الفوز الذي حققه ليفربول على برشلونة في لقاء العودة الذي انتهى برباعية نظيفه ليصعد بعدها إلى نهائي دوري الأبطال.

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وقال كوربن: «في ضوء الأداء المذهل لفريق ليفربول الثلاثاء الماضي، ربما يمكن لرئيسة الوزراء أن تأخذ بعض النصائح من يورغن كلوب (مدرب ليفربول) حول كيفية الحصول على نتيجة جيدة في أوروبا».

وبعدها بدأت الصيحات المؤيدة والضحكات في القاعة، حتى أن ماي نفسها ضحكت على الكلمات.

وفي تصريحات تشير إلى رغبتها في التوصل إلى صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت ماي: «أعتقد أنه عندما ننظر إلى فوز ليفربول على برشلونة الليلة الماضية، فإن ما يظهر أنه عندما يقول الجميع أن الأمر انتهى، لقد دفعتك المعارضة الأوروبية إلى الهزيمة، والساعة تقترب من النهاية، وقد حان الوقت للإقرار بالهزيمة، في الواقع لا يزال بإمكاننا تأمين النجاح إذا اتحدنا جميعا».