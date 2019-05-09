شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا وألمانيا وبريطانيا يرفضون التصريحات الإيرانية التصعيدية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لندن)

أصدر الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بياناً مشتركا بشأن التصريحات الإيرانية التصعيدية فيما يتعلق خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقالت المجموعة في بيان نشرته الخارجية البريطانية اليوم (الخميس) «ننوه بقلقنا العميق تجاه البيان الصادر عن إيران بشأن التزاماتها بموجب اتفاق إيران النووي».

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وشددت المجموعة على ضرورة مواصلة إيران تنفيذ كامل إلتزاماتها بموجب الاتفاق النووي مثلما فعلت حتى الآن، والامتناع عن اتخاذ أي خطوات تصعيدية.

وأكدت رفضها أي تحذير من قبل إيران، مبينة أن المجموعة ستقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي واتفاقية عدم انتشار الأسلحة الكيميائية.

وبهذا الصدد، نستذكر الدور الأساسي الذي تلعبه الوكالة الدولة للطاقة الذرية في مراقبة والتحقق من تطبيق إيران لالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.