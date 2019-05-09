شكرا لقرائتكم خبر عن لردع إيران.. حاملة الطائرات الأمريكية تعبر قناة السويس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، اليوم (الخميس)، مرور حاملة الطائرات الأمريكية «إبراهام لينكولن» عبر القناة.

واستقبل مميش الجنرال رالف غروفر كبير مسؤولي الدفاع وملحق الدفاع بالقاهرة، الذي وصل إلى قناة السويس للاطمئنان على عبور حاملة الطائرات الأمريكية بأمان.

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وكانت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون القيادة الوسطى فى الشرق الأوسط والخليج ريبيكا ريباريتش، قد كشفت أن حاملة الطائرات «يو أس أس إبراهام لينكولن» ومجموعتها الهجومية التى تتضمن سفن تدخّل ومدمرات عدّة وعدداً من المقاتلات، فى طريقها الآن إلى الخليج.

وذكرت أن القيادة الوسطى الأمريكية تلقت مؤشرات حديثة وواضحة بأن هناك تهديدات إيرانية فى مناطق عدة وفى البحار، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية.

وقال مسؤولون أميركيون لرويترز الثلاثاء الماضي: «إن قوة القاذفات التي قالت الولايات المتحدة إنها سترسلها إلى الشرق الأوسط ستضم على الأرجح أربع طائرات قاذفة مع أفراد لقيادة وصيانة الطائرات، ومن المرجح أن تكون هذه القاذفات من طراز بي-52».

وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة بدأت بنشر معدات عسكرية لتكون على أتم الاستعداد للرد في حال وقوع أي هجوم من قِبل إيران أو حلفائها.