حزب العمال يحذر من "بريكست على طريقة ترمب" 

اسماء السيد - غيلينغهام: حذر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال البريطاني الرئيسي المعارض، الناخبين المؤيدين لبريكست الخميس من أنهم يخاطرون بأن يحصلوا على "بريكست على طريقة دونالد ترمب"، أثناء إطلاقه حملة حزبه للانتخابات الأوروبية.

وحث كوربن اليساري مؤيدي الخروج بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي على "التفكير ملياً في الأمر" حيث تظهر استطلاعات الرأي توجههم نحو حزب بريكست الجديد قبل انتخابات 23 أيار/مايو.

وقال زعيم حزب العمال المخضرم إن الحزب الجديد الذي أسسه نايجل فاراج المناهض للاتحاد الأوروبي يؤيد ترك الكتلة بدون اتفاق، الأمر الذي سيحدث "صدمة اقتصادية تهدد قطاعات تجارية وصناعية بأكملها".

وقال كوربن أمام جمهور دعي لحضور تجمع انتخابي في منطقة ميدواي في شرق لندن "سيكون ذلك بريكست على طريقة دونالد ترمب سيضعنا تحت رحمة إدارة أميركية متهورة ومستقوية. سيكون بريكست نخبويا في خدمة الأغنياء فقط. أولئك الذين يريدون إلغاء الأنظمة واللوائح وخفض الخدمات العامة، وحرمان العمال من مزيد من حقوقهم".

أكدت الحكومة المحافظة البريطانية الثلاثاء أجراء انتخابات البرلمان الأوروبي بعد رفض النواب المتكرر اتفاق الخروج الذي وقعته تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي.

وفشلت المحادثات الجارية مع حزب العمال للتوصل إلى اتفاق حتى الآن في كسر الجمود السياسي في حين لا تزال الحكومة تخطط لترك الاتحاد الأوروبي في غضون أشهر.

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ويروج كوربن لحزبه باعتباره الوحيد القادر على تلبية تطلعات مؤيدي ومعارضي بريكست.

ويؤيد حزب العمال البقاء في اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، وتحت ضغط متزايد من قاعدته المؤيدة بشكل واسع لأوروبا، أيد إجراء استفتاء على أي اتفاق لخروج بريطانيا بقيادة المحافظين.

لكنه واجهت انتقادات لعدم اتخاذه موقفاً واضحاً من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومن غير الواضح ما إذا كان الحزب سيدعم المغادرة أم البقاء خلال الانتخابات العامة المقبلة.

أظهرت الانتخابات المحلية واستطلاعات الرأي الأسبوع الماضي أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في معاقل حزب العمال التقليدية مثل شمال إنكلترا لا يثقون بموقف الحزب، مع تزايد المخاوف من انتقال أعداد كبيرة منهم إلى حزب بريكست.

وهاجم كوربن الخميس الحزب الجديد وقال إن "حزب العمال هو الوحيد الذي يستطيع أن يتخلص من الثعبان فاراج في هذه الانتخابات"، وحث الناخبين على عدم "السماح لليمين المتطرف أو اليمين بالسيطرة على مجتمعنا".

