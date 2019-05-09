"بي بي سي" تفصل مذيعا شبّه المولود الملكي بالقرد

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty وضعت ميغان مولودها في الساعات الأولى من الاثنين

وأوردت الهيئة خبر إنهاء الخدمة، كما كتب المذيع داني بيكر الذي يعمل في إذاعة "بي بي سي 5" على "تويتر": "فصلت للتو من العمل".

ونشر بيكر صورة قديمة لرجل وامرأة وبينهما قرد يمسك بيد كل منهما، مع تعليقه الذي اعتبر مهينا.

وكانت ميغان، زوجة الأمير هاري، وضعت مولودها في الساعات الأولى من الاثنين، وهو ذكر أطلق عليه الزوجان اسم "آرتشي"، وأصبح الطفل الملكي أول طفل مختلط عرقيا، ويتمتع بمكانة بارزة في تاريخ الملكية البريطانية الحديث. © متوفر بواسطة Sky News Arabia

وكان الأمير هاري وزوجته ميغان قالا على حسابهما على "إنستغرام"، إنهما أطلقا على مولودهما الجديد اسم آرتشي هاريسون ماونتباتن-وندسور.

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وقال الزوجان: "قدمنا لجلالة الملكة حفيدها الثامن. اليوم في قلعة وندسور. كان دوق إدنبرة وأم الدوقة حاضرين في هذه المناسبة الخاصة".

جاء ذلك بعد ساعات من ظهور الأمير هاري بصحبة ميغان أمام مجموعة من الصحفيين، الأربعاء، ليقدما مولودهما الجديد للعالم، ووصفا وصول الرضيع بأنه "سحر".

وتحظى العائلة الملكية في بريطانيا بمتابعة واسعة مع اهتمام خاص بالأمير هاري والممثلة الأميركية السابقة ميغان اللذين يعرفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس.