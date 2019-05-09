أنور قرقاش: موقف قطر من مواطنيها انفضح أمام "العدل الدولية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، فشل قطر فى الترويج لادعاءاتها أمام محكمة العدل الدولية.

وقال وزير الدولة الإماراتية للشئون الخارجية، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية ولا جديد من الفريق القانوني القطري. Advertisements وتابع الدكتور أنور قرقاش: معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم.

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