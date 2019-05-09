شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام": بحث الموقف القانونى لـmbc بعد تعدد الشكاوى من برنامج رامز فى الشلال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بحث الموقف القانونى لقناة mb مصر و كذا الموقف من مخالفات البرنامج ،و ذلك فى اطار متابعة و رصد مسلسلات رمضان و نظرا لتعدد الشكاوى من برنامج رامز فى الشلال.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام أنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه و أن المجلس حريص على ما يصل للجمهور المصرى سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها .
وأضاف مكرم محمد أحمد أن هناك تواصلا مع الجانب السعودى المسئول عن القناة وأنه يأمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج بما يتناسب مع الشهر الكريم و الحرص على المعايير المهنية و ما يقدم للجمهور المصرى عبر شاشات التليفزيون و أنه يثق تماما فى استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد ،مؤكدا أنه لن يسمح ببث مواد تأتى من الخارج تخالف المعايير و القيم المصرية .
كانت هذه تفاصيل خبر "الأعلى للاعلام": بحث الموقف القانونى لـmbc بعد تعدد الشكاوى من برنامج رامز فى الشلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.