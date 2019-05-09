شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للاعلام": بحث الموقف القانونى لـmbc بعد تعدد الشكاوى من برنامج رامز فى الشلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام بحث الموقف القانونى لقناة mb مصر و كذا الموقف من مخالفات البرنامج ،و ذلك فى اطار متابعة و رصد مسلسلات رمضان و نظرا لتعدد الشكاوى من برنامج رامز فى الشلال.

ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للاعلام أنه سيتم بحث الموضوع من كافة جوانبه و أن المجلس حريص على ما يصل للجمهور المصرى سواء كان يبث من داخل مصر أو خارجها .

Advertisements

وأضاف مكرم محمد أحمد أن هناك تواصلا مع الجانب السعودى المسئول عن القناة وأنه يأمل أن يتم ضبط الحلقات القادمة من البرنامج بما يتناسب مع الشهر الكريم و الحرص على المعايير المهنية و ما يقدم للجمهور المصرى عبر شاشات التليفزيون و أنه يثق تماما فى استجابة السلطات السعودية لملاحظات لجان الرصد ،مؤكدا أنه لن يسمح ببث مواد تأتى من الخارج تخالف المعايير و القيم المصرية .