معارض قطرى يطالب بطرد تنظيم الحمدين: أهدروا مصالح العباد وأضروا بالأمة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المعارض القطرى جابر الكحلة المرى، ضرورة طرد تنظيم الحمدين وعصابته المرتزقة، متهما إياهم بإهدار مصالح قطر والإضرار بمصالح العباد. وقال المعارض القطرى فى تغريدة له عبر تويتر، إن أزمة قطر هدفها نبيل وهى الحفاظ على مصالح الوطن العليا ، وإعادة الحكم لأهل الحل والعقد من آل ثاني الكرام و أعيان قطر ، وطرد الحمدين وعصابتهم من المرتزقة الذين أهدروا مصالح البلاد و العباد وأضروا بالأمة العربية و الإسلامية. Advertisements

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