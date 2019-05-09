تغيير أسماء 516 مسجدًا كانت تحمل مسميات جمعيات وجماعات متطرفة

اليوم السابع
اعتمدت الحكومة تعديل أسماء 516 مسجدًا كدفعة أولى بناء على ما تم رفعه من المديريات الإقليمية، كانت تحمل أسماء جمعيات وجماعات متطرفة.
القرار الحكومى جاء فى إطار التأكيد على أن المساجد لله وحده، ولا ينبغى أن تحمل أسماء أى جماعات أو جمعيات أو دلالات فكرية أو أيدولوجية لأي جماعة أو فصيل، وأن الولاية على المساجد من الولايات العامة التي هي من شأن الدول وليست بأية حال من شأن الجماعات أو الجمعيات ، فرسالة المساجد تجمع ولا تفرق، وألا تستخدم لصالح أي جماعة أو حزب أو فصيل ، وألا يزج بها في الصراعات الحزبية أو السياسية أو...
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