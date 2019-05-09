بن علي «على فراش الموت» وهذه هى وصيته.. «مرزوق» : من حقه أن يدفن في وطنه ولا أعتقد أن أمن تونس سيكون مهددا لأبنائه

مصراوي

أثارت تدوينة رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، أمس الأربعاء جدلاً واسعًا بعد أن أعلن أن الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، مريض جدًا ويرقد على فراش الموت، مُطالبًا بحقه في أن يُدفن في بلده، تونس.

وأكد مرزوق –في تدوينة عبر حسابه الشخصي على فيسبوك- أن استند في معلوماته إلى مصادر مؤكدة، مضيفًا أنه كان يختلف مع جانب كبير من توجهات الرئيس السابق، الذي فرّ من البلاد عقب اندلاع ثورة الياسمين، أولى ثورات الربيع العربي في العام 2011.

وأوضح مرزوق:" الرئيس السابق زين العابدين بن علي، يبدو، حسب الأخبار المؤكدة، مريضا جدا. وقد...