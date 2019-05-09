طقس يوم غد غائم جزئيّاً ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا معتدلا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط يتحول الى دافىء نسبياً اعتباراً من يوم السبت، متوقعة أن يكون طقس يوم غد غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر ب​درجات الحرارة​ على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل.

كما توقعت أن يكون طقس يوم السبت، غائما جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم. أما طقس يوم الأحد، فصافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة.