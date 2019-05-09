مصدر أمني للـ OTV بشأن تسريبات الخارجية: كل ما حصل تم بناء لاشارة القضاء المختص

اوضح مصدر امني رفيع متابع للتحقيقات بشأن تسريبات ​وزارة الخارجية​ للـ OTV أن "كل ما حصل تم بناء لاشارة ​القضاء​ المختص وان الاجرءات تمت وفقا للاصول القانونية، بهدف كشف المسؤول عن التسريبات المخالفة للقانون".

ولفتت المصادر إلى "أننا لا نريد استباق انتهاء التحقيقات، لكن التفاصيل التي تمكنا من جمعها تقود الى خيوط في وزارة الخارجية لا كما يحاول البعض الايحاء بستريبها قبل وصولها الى الخارجية".

عن عملية ​مداهمة​ مبنى ​الاخبار​، كشف المصدر الامني ان "الهدف كان الحصول على الكاميرات لاثبات من ذهب وسلم المحاضر".

فيما كشفت مصادر الـ OTV ان "رئيس تحرير الصحيفة ابراهيم الامين عمد الى شن حملة استباقية لان ما تم جمعه يشكف هوية المسرب الذي اجتمع بالامين في مبنى الاخبار قبل يوم واحد من نشرها"، مشيرة إلى أن "من يجري التحقيق يدرك تماما ان ابراهيم الامين صحافي ومن حقه نشر المعلومة عندما تصله ولم يتهم اصلا بالشخصي لكنه التقى الجهة المسربة".

ولفتت المصادر إلى أن "المحضر سيتسلمه مدعي عام ​بيروت​ الخميس على ان تتخذ الاجراءات القضائية المناسبة، وعندها يسيكون لوزير الخارجية ​جبران باسيل​ رد مناسب، علماً ان المسألة قد تتبلور خلال ايام".