ترزيان عن إزالة التعديات في سن الفيل: سنعمل على إعادة الحق الى اصحابه

أكّد النائب ​هاغوب ترزيان، حول إزالة ​بلدية سن الفيل​ التعديات العقارية قرب ​سوق الأحد​، أنه "غير مقبول أن يستفيد أشخاص على حساب ​العقارات​ العامة وبشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى "أننا مستمرون في استكمال عملية ازالة التعديات في المناطق كافة".

وأوضح ترزيان، في حديث تلفزيوني، أن "منظر ​بيروت​ غير مقبول مع هذه التعديات"، مشددًا على "أننا سنعمل على إعادة الحق الى اصحابه".