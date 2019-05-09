أكّد النائب هاغوب ترزيان، حول إزالة بلدية سن الفيل التعديات العقارية قرب سوق الأحد، أنه "غير مقبول أن يستفيد أشخاص على حساب العقارات العامة وبشكل غير قانوني"، مشيرًا إلى "أننا مستمرون في استكمال عملية ازالة التعديات في المناطق كافة".
وأوضح ترزيان، في حديث تلفزيوني، أن "منظر بيروت غير مقبول مع هذه التعديات"، مشددًا على "أننا سنعمل على إعادة الحق الى اصحابه".
كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان عن إزالة التعديات في سن الفيل: سنعمل على إعادة الحق الى اصحابه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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