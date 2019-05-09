أكّد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، حول إزالة بلدية سن الفيل التعديات العقارية قرب سوق الأحد، أن "هذه العملية لها أبعاد أخرى بعيدًا عن التعديات مرتبطة بالمنظر العام بالاضافة الى موضوع السير"، مشيرًا إلى أن "سوق الأحد مشكلة مزمنة ويتسبب بزحمة سير ومشاكل أخرى مرتبطة بالنظافة العامة والأمن".
وأوضح شبيب، في حديث تلفزيوني، أن "معالجة الموضوع تحدث بطريقة مؤسساتية"، جازمًا أن "عملية إزالة التعديات مستمرة والمصلحة العامة تبقى الأولوية".
كانت هذه تفاصيل خبر شبيب عن إزالة التعديات في سن الفيل: المصلحة العامة تبقى الأولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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