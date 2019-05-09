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شبيب عن إزالة التعديات في سن الفيل: المصلحة العامة تبقى الأولوية

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أكّد ​محافظ​ ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​، حول إزالة ​بلدية سن الفيل​ التعديات العقارية قرب ​سوق الأحد​، أن "هذه العملية لها أبعاد أخرى بعيدًا عن التعديات مرتبطة بالمنظر العام بالاضافة الى موضوع السير"، مشيرًا إلى أن "سوق الأحد مشكلة مزمنة ويتسبب ب​زحمة سير​ ومشاكل أخرى مرتبطة بالنظافة العامة و​الأمن​".

وأوضح شبيب، في حديث تلفزيوني، أن "معالجة الموضوع تحدث بطريقة مؤسساتية"، جازمًا أن "عملية إزالة التعديات مستمرة والمصلحة العامة تبقى الأولوية".

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