جنبلاط ابرق الى الرئيس البرازيلي معزيا بوفاة سفير البرازيل في لبنان وزوجته

أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي ​وليد جنبلاط​ إلى الرئيس ​البرازيل​ي ​جايير بولسونارو​، معزيا بوفاة السفير البرازيلي في ​لبنان​ باولو كورديرو دي اندرادي وزوجته، في حادث سير في ​ايطاليا​. وعب~ر جنبلاط عن تقديره لدور السفير الراحل في تمتين العلاقات الثنائية بين لبنان والبرازيل سياسيا واقتصاديا وثقافيا، مقدما التعازي الى أسرة السفير الراحل والشعب البرازيلي.

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