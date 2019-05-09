عصام سليمان: سأعيّن الجمعة المقبل قاضيا لدراسة الطعن في خطة الكهرباء

أعلن رئيس ​المجلس الدستوري​ ​​عصام سليمان​، في حديث تلفزيوني أنه سيعين يوم الجمعة المقبل قاضيا لدراسة الطعن في ​خطة الكهرباء​. يذكر أن 10 نواب وقعوا على الطعن بقانون الكهرباء، وهم سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، مروان حمادة، اسامة سعد، بولا يعقوبيان، نقولا نحاس، علي درويش، جهاد الصمد وفيصل كرامي.

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