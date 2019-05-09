محافظ البقاع وجه كتابا يمنع بموجبه المزارعين من ري مزروعاتهم من نهر الليطاني

وجه ​محافظ​ ​البقاع​ القاضي ​كمال ابو جوده​ كتابا الى كل من قيادة ​منطقة البقاع​ الاقليمية في ​قوى الامن الداخلي​، المديرية الاقليمية ل​امن الدولة​ في البقاع، قائمقاميتي ​البقاع الغربي​ و​راشيا​، بلديات واتحادات بلديات قضاء زحلة، حمل الرقم 4/1009 جاء فيه: "حيث ان ظاهرة ري المزروعات من ​نهر الليطاني​ وروافده لا تزال مستمرة على الرغم من التعاميم السابقة بهذا الخصوص التي تمنع الري من النهر وروافده والمبنية على ​تقارير​ عدة خصوصا تقارير مصلحة الابحاث العلمية الزراعية التابعة ل​وزارة الزراعة​ والتي تفيد بأن مياه نهر الليطاني والروافد التابعة له بما فيها ​نهر الغزيل​ والبردوني ملوثة جرثوميا وكيمائيا وتحتوي على كميات كبيرة من المعادن الثقيلة"، طالبا "الايعاز كل ضمن اختصاصه لمن يلزم لجميع ​المزارعين​ لمنع ري مزروعاتهم من نهر الليطاني وروافده وقمع المخالفات المتعلقة بهذا الموضوع وافادتنا عن الاجراءات المتخذة من قبلكم".

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